ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ: ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೂರಿದರು.
Published : February 2, 2026 at 9:39 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಯೂಬ್ ಫೈಲ್ವಾನ್ ಪುತ್ರರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ - ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕು. ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರುತ್ತೀನಾ, ಹತ್ತಾರು ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯರು ಎಲುಬು ಇಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತಾ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಾರದು. ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್, ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿರುದ್ದ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಇವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ: ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಆಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೈಜಾನ್ (19), ಹಸೇನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ (27) ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ: ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಗಲಾಟೆ