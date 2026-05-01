ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲು ಕಾರಣ: ಹೆಚ್​.ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡೈಮಂಡ್‌ನಂತೆ. ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಹೆಚ್​.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published : May 1, 2026 at 7:43 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

ಗೋಕುಲಂನ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ 94ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡೈಮಂಡ್ ರೀತಿ, ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಾದರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ದಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಡ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಲು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದರು.

ಕೃಷ್ಣ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನೌಕರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಬಳ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶ್ರಮ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ದುಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸದಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.

