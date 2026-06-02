ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲುಗೈ
ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 2, 2026 at 11:45 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಹಿಂದೆ ಗುರು, ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯನ್ನಾದರೂ ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 140 ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ 60, ಅನುದಾನಿತ 21 ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ - 59 ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಾಲೇಜುಗಳೇ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಅಂತರಗಂಗೆ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕೆಜಿಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿ ತನಕ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಂದೂರು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾನಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರು ಸಹ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಮೇಗರವಳ್ಳಿಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಾಲೇಜುಗಳೇ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಗಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಶ್ರೇಯ ಸಲ್ಲಬೇಕು' ಎಂದರು.
'ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾವ್ಯ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, 577 ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.
'ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ , ಸೋಷಿಯಲಾಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಂದು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿದ ಮೂರು ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಓದಲು ಹೇಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಲೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಕಾವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನಗೆ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಹ ಅಷ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರು ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ಸಹಕಾರವಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆನೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಓದಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆಯು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಮುಂದುವರೆದ ಶಾಲೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ ತೆರಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಕಾರಣ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ದೇವರಾಜ್ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವೇ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಖರ್ಚನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಿಂದ ಊಟ ತರುವ ಖರ್ಚನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯದೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೆರವಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಏನೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಡಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಲ್ಮ ಎಂ. ಎ ಅವರು ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರ ಕಮಾಲ್: ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇವರು 1 ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು!