ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 'ರೂರಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೆಂಟರ್': ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ರೂರಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ (RSVC) ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : January 28, 2026 at 11:04 AM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ (PSA) ಕಚೇರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ RSVC - Rural Smart Village Center ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
RSVC ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, 1999ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಐಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ರೂರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್(Rural Technology Action Group (RuTAG) ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ಚಿಂತನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಂತನ್' ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಐಐಟಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
RSVC ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 52ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯಿದೆ. ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯ RSVC ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂವಿಷನ್ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರುಟ್ಯಾಗ್ ಹಸು ಎತ್ತುವ ಉಪಕರಣವು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ, ಹಕ್ದರ್ಶಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬೇರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೆಲ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಬ್ಬು ರಸ ಯಂತ್ರ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಯೋಸಾನ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಮುಂತಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ.
ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯು.ಎಸ್., ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ''ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, RSVC ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಹೊಸ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
