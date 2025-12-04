ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಶಾಕಿರಣದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಕಾರವಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪೋಷಕರು ವೈದ್ಯರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಫಲವಾಗದಿದ್ದಾಗ ದಂಪತಿಗಳು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ದವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊರೆತು ಅವರ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅನಾಥ, ಪೋಷಕರಿಂದ ದೂರವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯವರು ದತ್ತು ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವವರು ಸಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅನಾಥ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಮಗುವನ್ನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಶುಲ್ಕ -6000, ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಪಸ್ -50000, ಹಾಗೂ ದತ್ತು ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಭೇಟಿ, ಆಪ್ತ ಸಮಲೋಚನೆಗಾಗಿ 2000 ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ: ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆರವರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವವರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಅಭಿಯಾನ: ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸಹ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಸಹ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದತ್ತು ಮಾಸಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡವಾದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಕ್ಕಳಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆದಾಗ ಬೇಡವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗದೆ, ಪೋಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098 ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಎಂದು ನೀಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ವಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಜುದ್ದಿನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಥಾರಿಟಿ (ಕಾರಾ) ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕೋ ಅವರು ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು: ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿ 85 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2-4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ವಯಸ್ಸು 90 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸು 45 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 4-8 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಗು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ವಯಸ್ಸು 100 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 8-18 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ವಯಸ್ಸು 110 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸು 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಹರು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ದತ್ತು: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪೋಷಕರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಸೀಳು ತುಟಿ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 129 ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರು 19 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರೆಮ ವಿದೇಶಿಯರು 129 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಮುಗು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಯೂರೋಪ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.
ದತ್ತು ಮಗು ಪಡೆದ ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 17 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಪೋಷಕರು ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮಗು ನಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ಸಾಗರದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಐವಿಎಫ್ ,ಐವಿಐ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಧಾರ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ಕಾರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಮಾಲೋಚನ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಗು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
