ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವ 'ರೋಬೋಟ್ ಸಾಕರ್' ತಯಾರಿಕೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ; ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವ 'ರೋಬೋಟ್ ಸಾಕರ್' ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 10:24 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು "ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್" ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಕುಂದಾನಗರಿ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋಟ್ ಸಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೆಂಪಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಇಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೊಡಿವಿಯರ್ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮನಗರದ ಸುಶಾಂತ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ದರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೀತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕೊಡವಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 16, 17ರಂದು ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 16 ದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಪರಿಣಿತರಂತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟವಾಡುವ "ರೋಬೋಟ್ ಸಾಕರ್" ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸುಶಾಂತ ಮತ್ತು ವಿಠಲ್ ಅವರು ಮೆಂಟರ್ ಹೇಮಲತಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಸಾಕರ್ ಬಳಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗೋಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರೂಕ್ ಲೀನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 250 ತಂಡಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಸೀನಿಯರ್, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 60 ತಂಡಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುಶಾಂತ ಮತ್ತು ವಿಠಲ್ ಸಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ "ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್" ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೋಲಿಸಿದೆವು : ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಶಾಂತ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್, ಗೋವಾ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದೆವು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ : 'ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾ. ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಡಾ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರೋಬೋಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಬರಲು, ಈಗ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಠದಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಮ್-ಹೆಚ್ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಒಂದೇ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಠಲ್ ಗದಗ.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ : ಮೆಂಟರ್ ಹೇಮಲತಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ವಿಠಲ್ ಗದಗ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಸ್ಟೀಮ್-ಹೆಚ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೋಬೋಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ "ರೋಬೋಟ್ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್" ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ಸ್ಟೀಮ್-ಹೆಚ್..? : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೀಮ್-ಹೆಚ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೀಮ್-ಹೆಚ್ (ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ) ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ, ನಾಸಾ, ಸ್ಪೆಂಪಿಡಿಯಾ, ರೋಬೋ ಮಂಥನ್ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಣಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರ್ಷ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ : ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಡಾ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
