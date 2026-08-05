ಅನಧಿಕೃತ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಹಲವೆಡೆ ವಾಹನಗಳು ಜಪ್ತಿ
ಖಾಸಗಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 5, 2026 at 2:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಆರ್ಟಿಓ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10, ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ: ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಥಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸೀಜ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ರೈಡ್ ದರ 250 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೈಡ್ ದರವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸದೇ ಹೋದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೇ ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಕೀ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10-20 ಜನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬಂದು ಕೀ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಆ್ಯಪ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರೋದು, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈಕ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅವರು, "ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಅವರು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಹೋದರರು ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರನ್ನ ತಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: