ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನ
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಗಣವೇಷ ಧರಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಘಟನೆಯ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.
Published : October 25, 2026 at 9:52 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಮೈಸೂರು: ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ವತಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು. ಗಣವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ನಗರದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೂಸ್ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಪಥಸಂಚಲನವು ಸಾಗಿತು. ಬಳಿಕ ತಿರುಗಿ, ಪ್ರಭಾತ್ ಟಾಕೀಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿತು. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪಥಸಂಚಲನವು ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಘಟನಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.
ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸಂಘದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಮಹತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಗಣವೇಷ ಧರಿಸಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೃಹತ್ ಪಥಸಂಚಲನ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಬೃಹತ್ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು. ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೂ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕರದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಹಿಡಿದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಂಘದ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್: ಪಥಸಂಚಲನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಥಸಂಚಲನ ಸಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ: ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಾಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ(ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಜಯಪುರ, ತಿಲಕ್ನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ವರುಣ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ, ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಭೂತಾಳೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೊಬ್ಬರು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೀಪ್ನ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ವೀರಶೈವ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ 20ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4ನೇ ಮೇನ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಅಂದಾನಿ ವೃತ್ತ, ಎಸ್.ಜೆ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಮೇನ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿ, ಭೂತಾಳೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆದರು.
ಮಹಾನಗರ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಲತೇಶ್, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ, ಸಹಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕ ನಂದೀಶ್, ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಮೈ.ವಿ.ರವಿಶಂಕರ್, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಣೇಶ್, ಗೋಕುಲಂನ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಪ್ರಮುಖ್ ಡಾ.ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರದ ಪ್ರಮುಖ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
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