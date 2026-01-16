ETV Bharat / state

ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯಿದೆ: ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್

ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 7:17 PM IST

ರಾಯಚೂರು: ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ದೇಶದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮನಗಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅವಿತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಮನರೇಗಾ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ : ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ, ರೈತರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಏಕೆ ಉಚಿತ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನರೇಗಾ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್​ಗಾರ್ ಅಜಿವಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಿಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​ನವರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಯಿಲ್ಲ. ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್​​ನವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಜನಸಂಘವಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದುರುದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನರೇಗಾ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಬಡವರ, ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡವರ, ಕೂಲಿ-ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ: ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಎನ್​​ಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್​ಗಾರ್ ಅಜಿವಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಡವರ, ಜನರ, ಕೂಲಿ-ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ರಸ್ ಮಾಡುವುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾಯಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2005ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗುಳೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

