ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೂಲ; ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರೆತು ಬಾಳುವುದೇ ಧರ್ಮ: ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಸಂವಾದ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 28, 2026 at 3:00 PM IST

​ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಹಿಂದೂ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನ ಸ್ವಭಾವ. ನಾನಾ ಪಂಥ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ" ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

​ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಯಡೂರ ವೀರಭದ್ರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳು, ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ದಾರಿಗಳೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆರೆತು ಬಾಳುವುದು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

​ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ: ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಭಾಗವತ್, ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ "ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನದು" ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

​ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ಅಮೆರಿಕದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ನನ್ನೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ 'ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣ" ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

​"ಪರಿಸರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲವು ಈ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮದ (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ) ಮರೆವಿನಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಡಾ. ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

