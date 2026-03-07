ETV Bharat / state

ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ 51,286 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ: ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ತಾಕೀತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದ ಸರ್ಕಾರ!

ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 50,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

CM Siddaramaiah presenting Budget
ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ‌ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಸಲಹೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 50,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16% ಹೊರೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯದ್ದಾಗಿದೆ.‌ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಬೃಹತ್ ಹೊರೆ ಬಜೆಟ್​ನ ಒಟ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. 2026-27 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಭಾರೀ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರಳೀಕರಣದ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಾರಿ 51,286 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ಅನುದಾನ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ 2026-27 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51,286 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ 28,608 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ 6200 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 10,578 ಕೋಟಿ ರೂ., ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 5,300 ಕೋಟಿ, ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ 600 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 252 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನ ಏರಿಳಿತ ಏನಿದೆ?: 2023-24 ಸಾಲಿನ‌ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 35,410 ಕೋಟಿ ರೂ., 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 52,009 ಕೋಟಿ ರೂ., 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 51,034 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 51,286 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 29,608 ಕೋಟಿ ರೂ., 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 28,608 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ 28,608 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5,615 ಕೋಟಿ, 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5,300 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 9,157 ಕೋಟಿ ರೂ., 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10,100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10,578 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 7,857 ಕೋಟಿ, 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 6,426 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 6,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಯುವನಿಧಿಯಡಿ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 287 ಕೋಟಿ ರೂ., 2025-26ರಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ತಾಕೀತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದ ಸರ್ಕಾರ: ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೆಚ್ಚ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪಂಚಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಲವಾಗಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸರಳೀಕರಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆ ಇಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದೆ. ಇತ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಾಸಕರೇ ಪಂಚಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೆಚ್ಚ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

