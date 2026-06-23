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ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ₹500 ದಂಡ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಸುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ₹2,500 ಫೈನ್​

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 250 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು 500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

FINE FOR WITHOUT TRAIN TICKET
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 2:31 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 250 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು 500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಿಗಳ) ಕಾಯ್ದೆ 2026ರ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ 1989ರ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ 2026ರ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ‌ ಇದೆ.

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯ 137 ಮತ್ತು 138ನೇ ಕಲಂಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 250 ರಿಂದ 500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಲಂ 137ರಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ದಂಡವನ್ನು 500ಕ್ಕೆ ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 1,000 ರೂ.,ವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಲಂ 138ರಡಿ ಸರಿಯಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಿರುವ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಮೇಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ/ದಂಡವನ್ನು 250 ರಿಂದ 500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕೃತ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಫೈನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಗದಿತ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ವಿಫಲರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಂ 144ರಡಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ (ಹಾಕಿಂಗ್) ನಡೆಸಿದರೆ 2,000 ರೂ. ದಂಡ, ಕಲಂ 162ರಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ 2,500 ರೂ. ದಂಡ ಹಾಗೂ ಕಲಂ 167ರಡಿ ರೈಲು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ 2,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಆದಾಯದ ಉತ್ತಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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