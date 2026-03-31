ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ 7.53 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದುರಿಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ...!

ಎಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆಭರಣ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್​ ಅನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ದೂರುದಾರರು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

RPF personnel show honesty by returning items worth Rs 7.53 lakhs forgotten on train
7.53 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದುರಿಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ 7.53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೈಚೀಲವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (ಆರ್‌ಪಿಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಡೆದ ಘಟನೆ ಏನು?: ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 04:50 ಗಂಟೆಗೆ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11301 ಉದ್ಯಾನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​​ನಿಂದ ಯಲಹಂಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಬಿ -1 ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಚೀಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ ಮದದ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು.

ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಹರಿಶಂಕರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ರೈಲಿನ ಬೆಂಗಾವಲು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಎನ್. ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಚೀಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಬ್ಯಾಗ್​ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​​​​ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಅದರಂತೆ ಎನ್. ಸುಕುಮಾರ್ ತಕ್ಷಣ ಬಿ-1 ಕೋಚ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಪೋಸ್ಟ್/ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅದೇ ದಿನ, ದೂರುದಾರರು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡೆಯಲು ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ನ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿ. ಮೋರಿಸ್ ಅವರು ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ₹7,50,000/- ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ₹3,500/- ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹7,53,500/- ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಸ್ತು ಪಡೆದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರುದಾರರು: ದೂರುದಾರರು ಬ್ಯಾಗ್ ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ದೂರುದಾರರು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

