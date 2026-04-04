ರೌಡಿಶೀಟರ್ ನಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ: 16 ಮಂದಿ ಲಾಕ್, ಗಾಂಜಾ, ಚರಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀರ್ ಎಂಬಾತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರದೇ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ
Published : April 4, 2026 at 9:33 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:27 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಓರ್ವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ತಗ್ಲಾಕ್ಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಜಹೀರ್ @ ಕಾಲು, ಉಮೇರ್ ಖಾನ್, ಶೇಖ್ ಮೆಹಬೂಬ್, ನಿಸಾರ್ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಯೂನಸ್, ಫ್ಲೋರಾ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ಮಾಲೀಕ ಫೈಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೋರ್ವ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸಮೀರ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಈತನ ಪತ್ತೆಗೂ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಜಹೀರ್ ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫ್ಲೋರಾ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀರ್ ಎಂಬಾತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರದೇ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆ 14 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿಸುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಫಯಾಜ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಧಿತರಿಂದ 95 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ, 157 ಗ್ರಾಂ ಚರಸ್, 43 ಗ್ರಾಂ ಬ್ರೌನ್ ಪೌಡರ್, 6 ಗ್ರಾಂ ಬಿಳಿ ಪೌಡರ್, 22 ಗ್ರಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೈಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸಮೀರ್ ಎಂಬಾತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
