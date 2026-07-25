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ಮಂಗಳೂರು: ಲಾಲ್​​ಬಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗೆ ತಲ್ವಾರ್​ ಇರಿತ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಂಕೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​​ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಮೇಲೆ ತಲ್ವಾರ್​ನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ROWDY SHEETER STABBED
ಮಂಗಳೂರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 4:37 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​​ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಭೀಕರ ತಲ್ವಾರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಾಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬ ತಲ್ವಾರ್​ನಿಂದ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವೇ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ನ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​​ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1:45 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ವಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಾಲ್ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ.

ವಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಾಲ್ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​​ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತ ಏಕಾಂಗಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ, ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್‌ನಿಂದಲೇ ವಿಕ್ಕಿಯ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲ್ವಾರ್​ನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ವಿಕಿ ಬೈಕ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಿನ ಬಳಿ ಆಳವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಾಲ್ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ "ವಿಕಾಸ್ ಬಪ್ಪಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ರೌಡಿಶೀಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಆಫೀಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ದಾಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ರೌಡಿಶೀಟರ್‌ಗೆ ಇರಿತ
DRUG TRAFFICKING
ROWDY SHEETER
ROWDY SHEETER STABBED

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