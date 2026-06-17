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ತುಮಕೂರು: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತ ರೌಡಿಶೀಟರ್; ಹಾರೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಆರೋಪಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು!

ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ನೇಹಿತ ರೌಡೀಶೀಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪ ಸುರೇಶ ಮೇಲೆ ಇದೆ.

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ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತ ರೌಡಿಶೀಟರ್; ಹಾರೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಆರೋಪಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 10:41 PM IST

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ತುಮಕೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು, ಹಾರೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ರೌಡೀಶೀಟರ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ @ ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯ ಸುರೇಶ ಎಂಬಾತನೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕುಳಿತ ರೌಡಿಶೀಟರ್​ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ನೇಹಿತ ರೌಡೀಶೀಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್​ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪ ಸುರೇಶ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆದರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್​ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ

ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಅಜಯ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನಂತೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾತು ಕೇಳದ ಸುರೇಶ್​, ಅಜಯ್​ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಜಯ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂತೋಷ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಜಯ್​ ಮೇಲೆ ಈ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಜಯ್​ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದರೂ ಆತನನ್ನು ಬಿಡದ ಸುರೇಶ್​ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್​ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್​​, ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ವಿರುದ್ದ ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಅಜಯ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೆರೆಗೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸರು ರೌಡೀಶೀಟರ್ ಸುರೇಶ್​ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಆತನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೌಡೀಶೀಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಹೈಡ್ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ತನಿಖೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಮಾದ್ಯನಾಯಕ್‌ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಆರೋಪಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯದೇ ಹೈಡ್ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ.
ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ದವೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯದೇ ಮೊಂಡಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ. ರೌಡೀಶೀಟರ್ ಸುರೇಶನ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪೊಲೀಸರು, ಕೊನೆಗೆ ಹಾರೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ರೌಡೀಶೀಟರ್ ಸುರೇಶನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾದ್ಯನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ 32 ಕೇಸ್​ಗಳು ಆರೋಪಿ ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯ ಸುರೇಶ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 10 ಕೇಸ್ ಬಾಕಿ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರೌಡೀಶೀಟರ್ ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯ ಸುರೇಶ್, ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯ ಭೀತಗೊಂಡಿದ್ದರು.

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ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತ ರೌಡಿಶೀಟರ್
ಹಾರೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಆರೋಪಿ ವಶಕ್ಕೆ
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