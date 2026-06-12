ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹಳೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ ನರಸಿಂಹನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ; ಮುಖದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ

ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ ನರಸಿಂಹ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

SHIVAMOGGA ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ ನರಸಿಂಹ MURDER OF ROWDY SHEETER ಕೊಲೆ
ಹತ್ಯೆಯಾದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ ನರಸಿಂಹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 12, 2026 at 8:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್​ನ ಮೊದಲನೇ ತಿರುವು ಕರಿದೇವರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ ನರಸಿಂಹ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನರಸಿಂಹ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಅಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹ ಬರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂಬು ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನರಸಿಂಹ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ‌ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನರಸಿಂಹ ಬಚಾವ್ ಆಗಲು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದ ಆರೋಪಿ, ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಲಾಂಗ್​ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಆತನ ಎರಡು ಕೈ ಕಟ್ ಆಗಿವೆ‌. ಮುಖ ಗುರುತು ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕೊಲೆಯಾದವನು ಮೂಲತಃ ಸೀಗೆಹಟ್ಟಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಈತ ಕಾಡಾ ಕಾರ್ತಿಕನ ಶಿಷ್ಯ. ಈತ ಹಿಂದೆ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಹಂದಿ ಅಣ್ಣಿ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆಯ ಸ್ಕೇಚ್ ಹಾಕಿ‌ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಈತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡಾಂತರದ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ 35 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ದೋಚಿದ್ರು: ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ FIR

TAGGED:

SHIVAMOGGA
ರೌಡಿ ಶೀಟರ್​ ನರಸಿಂಹ
MURDER OF ROWDY SHEETER
ಕೊಲೆ
ROWDY SHEETER NARASIMHA MURDERED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.