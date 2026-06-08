ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ, ಎಡಗೈ, ಎಡಗಾಲು ಕಟ್

ರೌಡಿಶೀಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ASSAULT ON ROWDYSHEETER
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರೌಡಿಶೀಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುದ್ದೆ(34) ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಆರೇಳು ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಸೀಗೆಬಾಗಿ ಬಳಿಯ ಟೀ ಶಾಪ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಸೀಗೆಬಾಗಿ ಬಳಿಯ ಟೀ ಶಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಯುವಕರು ಮೊದಲು ತಲೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಎಡಗೈ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗುಂಪು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಡಗಾಲು ಕೂಡಾ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ​ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ಗೆ ಜೋಯಲ್ ಎಂಬವನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ‌ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ‌ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗತಿ ಬೆಳಗಲು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ನಾಗತಿಬೆಳಗಲು ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದವರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ಗೆ ಯುವಕನೋರ್ವ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಡದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬರಲು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ತಾನು ಸೀಗೆಬಾಗಿ ಬಳಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹಳೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಂದೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ‌ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಓರ್ವ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ‌ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನಾಗತಿ ಬೆಳಗಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕೆಂಪು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆರು ಮಂದಿಯ ತಂಡ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದರು.

ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಸವೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಮೇಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್​​ನವರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಹಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

"ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೂಂಡಾಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಎರಡು ಕೈ, ಒಂದು ಕಾಲು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ‌. ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾನೇ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ROWDYSHEETER
SHIVAMOGGA
ROWDY SHEETER FATALLY ASSAULTED
ASSAULT ON ROWDYSHEETER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.