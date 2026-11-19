ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಕು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಂಪಾಟ
ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಬಂದರೆಂದು ಚಾಕು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 8:13 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಸಮೀರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಚ್ಚನ್ನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಆತ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಮೀರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಈತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬಚ್ಚನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಾಕುವನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಚಾಕುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ, ಆತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ. ತಾನೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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