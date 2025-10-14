ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಸಮಾಜ ಘಾತುಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ; ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

rowdy-interdiction-squad
ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 5:42 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ, ಅರಮನೆಗಳ ನಗರಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತರ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜರ ನಗರಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಗರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೊಲೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರೌಡಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಕೊಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿ ಬಿಂದುಮಣಿ, ಸಿಸಿಬಿ, ಎಸಿಪಿ, ಮೊಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ರಾವುತ್ತರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rowdy Interdiction Squad
1993- 94ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ: 1993/94 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದು ರೌಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಂದು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 1999ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಯಿತು.

rowdy-interdiction-squad
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು : ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ 1999 ರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 2006 ರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಹಲ್ಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಆಗ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ರೌಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಡಹಗಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹತ್ಯೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊಲೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಕಾಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ದುಷ್ಟರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

rowdy-interdiction-squad-to-control-anti-social-elements
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ: ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಬಿಂದುಮಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾರ್​ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳು, ಟಿ ಶಾಪ್​ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು, ರೌಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

rowdy-interdiction-squad-to-control-anti-social-elements
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೌಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

rowdy-interdiction-squad
