ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಾರು - ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗ - ನಾಣ್ಯ ದೋಚಿ ಪರಾರಿ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯಾಸೀನ್ ಅಲಿ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ 8 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 9:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಡಹಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ್ಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು-ಸ್ಕೂಟರ್, 4 ಐಪೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯಾಸೀನ್ ಅಲಿ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ 8 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ರುಬೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಡಿ ವಾರಂಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರುದಾರ ಯಾಸೀನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಡೀಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಿತಯಾಗಿರುವ ಯಾಸೀನ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿಯು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಸಿನ್, ರೌಡಿಶೀಟರ್ ರುಬೆನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಜೂ.5ರಂದು ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ವಿಜಯ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಆರ್ಷದ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ , ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಕಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 80 ಸಾವಿರ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಚಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಸಯ್ಯದ್ ಎಂಬಾತನ ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ರುಬೆನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಜೂ.5ರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ಶಕೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಹಬೂಬ್ ರೂಬೆನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯಾಸೀನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಬೈದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 56 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.