ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಬೆಂಗಳೂರು 2026: ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋನ್ಕುರುಗೆ ಕಿರೀಟ; ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ
Published : April 26, 2026 at 3:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುರುಂಡಿಯ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಾಂಡಾದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋನ್ಕುರು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆಗೈದರೆ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ; ಕ್ವಿಜೆರಾ ದಾಖಲೆಯ ಓಟ : ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುರುಂಡಿಯ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 27:31 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೀನ್ಯಾದ ನಿಕೋಲಸ್ ಕಿಪ್ಕೊರಿರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಒಟ್ಟು 34,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ದಾಖಲೆಯ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿ) ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ (29:13 ಸೆಕೆಂಡ್) ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನಿಂದ ಕೂಟದ ದಾಖಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 3,00,000 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಂದಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ (29:21) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಫಲಿತಾಂಶ :
ಹರ್ಮನ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ - 29:13
ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ - 29:21
ದೀಪಕ್ ಭಟ್ - 29:52
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲಿತಾಂಶ:
ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ - 35:01
ಸೋನಿಯಾ - 35:31
ಭಾಗೀರಥಿ - 35:32
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ಶಾಸಕ ಎನ್. ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಬ್ಲಾಂಕಾ ವ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಗಾರರು ಭಾಗಿ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K