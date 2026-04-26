ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಬೆಂಗಳೂರು 2026: ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋನ್ಕುರುಗೆ ಕಿರೀಟ; ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ

ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋನ್ಕುರು ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

rodriguez-quijera-and-florence-niyonkuru-have-won-the-tcs-world-10k-marathon
ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 3:09 PM IST

​ಬೆಂಗಳೂರು: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುರುಂಡಿಯ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಾಂಡಾದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋನ್ಕುರು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆಗೈದರೆ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್‌ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ; ಕ್ವಿಜೆರಾ ದಾಖಲೆಯ ಓಟ : ​ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೈತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುರುಂಡಿಯ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 27:31 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೀನ್ಯಾದ ನಿಕೋಲಸ್ ಕಿಪ್ಕೊರಿರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಒಟ್ಟು 34,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ದಾಖಲೆಯ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿ) ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.

rodriguez-quijera-and-florence-niyonkuru-have-won-the-tcs-world-10k-marathon
ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ
​ಪ್ರಥಮ : ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ (ಬುರುಂಡಿ) – 27:31 (ಹೊಸ ದಾಖಲೆ)​ದ್ವಿತೀಯ : ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಬೆಟ್ (ಉಗಾಂಡಾ) – 27:39​ತೃತೀಯ : ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಪ್ಕೊಸ್ಗೆಯ್ ಕಿಪ್ರೊಟಿಚ್ (ಕೀನ್ಯಾ) – 27:43​ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ : ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೆಲುವು : ​ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 10K ಓಟದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರವಾಂಡಾದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋನ್ಕುರು 30:45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕೀನ್ಯಾದ ಬ್ರೆಂಡಾ ಜೆಪ್ಚಿರ್ಚಿರ್ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರಾದರೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
rodriguez-quijera-and-florence-niyonkuru-have-won-the-tcs-world-10k-marathon
ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌
​ಪ್ರಥಮ : ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋನ್ಕುರು (ರುವಾಂಡಾ) – 30:45 ನಿಮಿಷ​ದ್ವಿತೀಯ : ಬ್ರೆಂಡಾ ಜೆಪ್ಚಿರ್ಚಿರ್ (ಕೀನ್ಯಾ) – 30:59 ನಿಮಿಷ​ತೃತೀಯ : ಚಾಲ್ಟು ಡಿಡಾ ಡಿರಿಬಾ (ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ) – 31:03 ನಿಮಿಷ​ಭಾರತೀಯರ ವಿಭಾಗ : ಸಂಜೀವನಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್‌ಜೋತ್ ಮಿಂಚು : ​ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ 35:01 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಸತತ ಮೂರನೇ ಟಿಸಿಎಸ್ 10K ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 2,75,000 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿತು.

​ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್‌ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ (29:13 ಸೆಕೆಂಡ್) ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಕೂಟದ ದಾಖಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 3,00,000 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಂದಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ (29:21) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

​ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಫಲಿತಾಂಶ :

ಹರ್ಮನ್‌ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ - 29:13
​ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ - 29:21
​ದೀಪಕ್ ಭಟ್ - 29:52

​ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲಿತಾಂಶ:
​ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ - 35:01
​ಸೋನಿಯಾ - 35:31
​ಭಾಗೀರಥಿ - 35:32

​ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ಶಾಸಕ ಎನ್. ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಬ್ಲಾಂಕಾ ವ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಗಾರರು ಭಾಗಿ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K

