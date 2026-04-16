ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದುವೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಟಾಪಟ್​ ತಿಂಡಿ ಸಪ್ಲೈ!

ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ರೋಬೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ - ವಿನೋದ್​ ಪುದು

Robot supplier at a hotel in Mangalore
ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 9:09 AM IST

ಮಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆ ಎಸ್ ರಾವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಶಾಲಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ರೋಬೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಟೇಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಟೇಬಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 35 ಟೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ರೋಬೋ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ರೋಬೋನಲ್ಲಿರುವ ರ‌್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಬೇಕಾದ ಟೇಬಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ, ರೋಬೋ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆ ಟೇಬಲ್‌ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ರೋಬೋ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಶಾಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಟೇಬಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಟೇಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ರೋಬೋ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಿದೆ.

