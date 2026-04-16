ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದುವೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಟಾಪಟ್ ತಿಂಡಿ ಸಪ್ಲೈ!
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ರೋಬೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು
Published : April 16, 2026 at 9:09 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆ ಎಸ್ ರಾವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಶಾಲಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ರೋಬೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಟೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಟೇಬಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 35 ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ರೋಬೋ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ರೋಬೋನಲ್ಲಿರುವ ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಬೇಕಾದ ಟೇಬಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ, ರೋಬೋ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆ ಟೇಬಲ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಶಾಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಟೇಬಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಟೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ರೋಬೋ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಬೋ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿಯಂತಹ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೋಬೋ!
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಬರಲಿದೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ರೋಬೋಟ್.. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆಯೇ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಡುತ್ತೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ!
ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಕೊರೊನಾ ನಾಶಪಡಿಸುವ ರೋಬೋ: ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಯುವಕರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ರೋಬೋಟ್ ಡಾಗ್'ಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?