ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ರೋಬೋಗಳಿಂದ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಬಿಐಇಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶೇ ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : August 25, 2026 at 9:40 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿಐಇಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಜುಸಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ರೋಬೋರೇಜ್ 2K26' ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 30 ಕಾಲೇಜುಗಳ 214 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಸಂಗಮ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಜರಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಲೈನ್ ಫಾಲೋವರ್, ರೋಬೋ ರೇಸ್, ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ರೋಬೋ ಮೂಲಕ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳಗೊಂಡ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ: ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ನವೀನ ಚಿಂತನೆಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಎಐಎಸ್ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಐಒಐಟಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಂಕು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ 'ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೋಟ್' ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಸಿ ಮೊದಲ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಜಯಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಂಡವಪುರ ಎಂಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿವು ಎಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರೋಬೋ ಸಹಿತ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ಕೆವಿಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಿಸಿಇ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಯ್ಯಾನ್, ಗೌರವ್ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಭಟ್ಕಳ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರಿ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ 7 ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. 214 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 61 ತಂಡಗಳಿದ್ದವು.
ಹೆಚ್ಒಡಿ ಪ್ರೋ ಜಿ.ಎಸ್ ಸುನಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ರೋಬೋ ರೇಂಜ್ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಅವರೇ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋ ರೇಸ್, ಲೈನ್ ಫಾಲೋವರ್, ರಿಮೋಟ್ ರೇಸ್ ಕಾರ್, ರೋಬೋ ಸಾಕಾರ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ 214 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೆಫ್ರೀ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೌಶಲ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಮಯ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೋಬೋಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರೋಬೋ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂರು ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಗೆದ್ದಂತೆ. ರೋಬೋ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋಬೋಗಳನ್ನು ರೇಸ್ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೆರಳಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದರೆ ಗೆದ್ದಂತೆ. ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋಬೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿತ್ತೋ (ನಿಗದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಅದು ಗೆದ್ದಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೇ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಂತೆ. ನಾವು ಮೂರು ರೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು 4x100 ಕಾರ್ ರೇಸ್ನಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೋಬೋ ರೇಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ. ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೋಬೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ರೌಂಡ್ ನಡೆದು ಎರಡ್ಮೂರು ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರೆ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿದಂತೆ. ಆರ್ಎಫ್ಡಿಐ ಬೇಸ್ಡ್ ರೋಬೋ, ಜಾಯಿಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರೋಬೋ ತರಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: