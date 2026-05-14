ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದರೋಡೆ: ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ 3 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಆರೋಪಿಗಳು ದೋಚಿದ್ದ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆd 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 3:33 PM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು, ಘಟನೆ ನಡೆದ 3 ತಾಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ದೋಚಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚು: ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಶಂಕರ ಅರಾಧ್ಯ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶಿವಶಂಕರ ಆರಾಧ್ಯ ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಯುವಕ ಯಶ್ವಂತ್ ಅರಾಧ್ಯನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಶ್ವಂತ್ ಅರಾಧ್ಯ ತಾನು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡೀತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಶಂಕರ್ ಅರಾಧ್ಯ ತಲೆಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ: ಈತನ ಮಾತು ನಂಬಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅರಾಧ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಪಡೆದ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕಾರು ತರೋಕೆ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಅಚೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್: ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಚೀರಾಡಿದರು. ಕಳ್ಳ ಮತ್ತು ಶಿವಶಂಕರ್ ಆರಾಧ್ಯ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಾಟ-ನೂಕಾಟ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪದ್ಮ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ: ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಯಶ್ವಂತ್ ಕಳ್ಳರನ್ನು ತಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಯಶ್ವಂತ್ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಯಶ್ವಂತ್ನನ್ನೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಾನೇ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಮೇತ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಯಶ್ವಂತ್, ಭರತ್, ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಂಠನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು 70 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ₹1.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತು ದೋಚಿದ ಖದೀಮರು