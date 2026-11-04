2.68 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಮೂಡಲಗಿ ಪೊಲೀಸರು, 8 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, 2.39 ಕೋಟಿ ಹಣ ಜಪ್ತಿ
Robbery Case: 2.68 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಮೂಡಲಗಿ ಪೊಲೀಸರು, 8 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಸಹಿತ 2.39 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 2:11 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಐದು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರೊಬ್ಬರಿ 2.68 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಕೊಡುವ ವೇಳೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಅಷ್ಟೂ ಹಣವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಗಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಚಿದಾನಂದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕುರಬೇಟ್, ರಾಜಾರಾಮ ಸುರೇಶ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಳ, ರಮೇಶ ದುಂಡಪ್ಪ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಳ, ವಿಠಲ ಸುರೇಶ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಳ, ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವ ರಾಮಪ್ಪ ಅರಭಾವಿ, ಮಾರುತಿ ಅರಭಾವಿ, ಗೋಕಾಕಿನ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೇಳವಂಕಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಪ್ಪದ ಬಂಧಿತರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ದರೋಡೆ ಕುರಿತು ಮೂಡಲಗಿಯ ಕಲ್ಮೇಶ ಬಸವರಾಜ ರಂಗಾಪುರ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು 8 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 2.39 ಕೋಟಿ ಹಣ, 2 ಬೈಕ್, 1 ಕಾರು ಹಾಗೂ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ? ಆರೋಪಿ ಚಿದಾನಂದ ಕುರಬೇಟ್ "ನಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ ನಾನು ₹48 ಲಕ್ಷ, ಸೋದರಮಾವ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ₹40 ಲಕ್ಷ, ಬೀರಪ್ಪ ವನಸನ್ನಿ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಕಲ್ಮೇಶ ಗೋಕಾಕ ₹50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ ಜಕ್ಕಣ್ಣವರ ₹80 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 2.68 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಚಿದಾನಂದ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಸುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಬೀರಪ್ಪ ವನಸನ್ನಿ ಅವರ ಶೆಡ್ಗೆ ಹಣ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಹಣ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚಿದಾನಂದನ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂಚಿನಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮಾರುತಿ ಅರಭಾವಿ, ಸಂಜು ಅರಭಾವಿ, ರಾಜಾರಾಮ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಳ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರ ರಾತ್ರಿ 11:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೆಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರಮಾವ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಹೊಡೆದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ, 5 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ₹2.68 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಕಲ್ಮೇಶ ರಂಗಾಪುರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೂಡಲಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಲಂ 310(2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿದಾನಂದ ಕುರುಬೇಟ್ ಸಂಚಿನಂತೆ 9 ಆರೋಪಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು, "ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 2.39 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ರಾಮಪ್ಪಾ ತಳವಾರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೋಕಾಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣದ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂತ ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ.ಬಸರಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿಎಸ್ಪಿ ರವಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬ್ಯಾಕೋಡ, ಪಿಎಸ್ಐ ಎಸ್. ಡಿ. ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಜೀವ ಪೂಜಾರ, ಎಎಸ್ಐ ಪಿ.ಎಂ. ಗಸ್ತಿ ಸೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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