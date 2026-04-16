ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಜ್ಜಿ: ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಮೀಪದ ಚಿಲಕನಡೋನ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಹಾಸನದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 16, 2026 at 2:03 PM IST
ಹಾಸನ: ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಲೂರಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಕನ್ನಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ದೇವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ಕುಮಾರ್, ದೀಪಿಕಾ, ಸುನಿಲ್, ಯಶೋಧ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸರಕು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗೋಪಾಲ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ: ನಾನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿರುಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಮಗ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೃತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಜ್ಜಿ ನಂಜಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಮೀಪದ ಚಿಲಕನಡೋನ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಹಾಸನದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಮೃತರ ಮಾಹಿತಿ:
- ಕುಮಾರ್ s/೦ ದಿವಂಗತ ಯಲ್ಲಯ್ಯ, ಪ್ರಾಯ 50, ಕನ್ನಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು
- ದೀಪಿಕಾ ವೀಣಾ w/o ರಾಜೇಶ್, ಪ್ರಾಯ 42, ವರ್ಷ, ಕನ್ನಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೇಲೂರು
- ಸುನೀಲ್ s/o ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಯ 40, ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
- ಯಶೋದಾ @ತಾಯಮ್ಮ w/o ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಯ 60, ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಬೇಲೂರು
- ಬೆಳ್ಳಿ D/o ದೀಪಿಕಾ ವೀಣಾ, ಪ್ರಾಯ 5, ಕನ್ನಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು
- ಲೋಲಾಕ್ಷಿ , ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು
- ಮೀನಾಕ್ಷಿ w/o ರಂಗ, ಉದ್ದೇವು ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
- ಪುಟ್ಟಮ್ಮ w/o ಜಗನಾಥಪ್ಪ, ವಯಸ್ಸು 55, ಉದ್ದೇವು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು.— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) April 16, 2026
ಮೃತರಾದ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಗಾಯಗೊಂಡು…
ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಮೃತರಾದ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
