ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ದರ: ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾರ!
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 6:52 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿವೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2.61 ರೂ ಮತ್ತು 2.71 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ 7.5 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.
ಇದರ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗಲೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀ.ಗೆ 7.5ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ(ಪಿಎಫ್) ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಂತಿಗೆ ಭರಿಸಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವ ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೊರೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
'ವಾಕರಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಸಾವಿರ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3.50 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಲೀ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯಾಂಗ ಎಂ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೀಟರ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲು 87.90 ರೂ. ಇತ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರ 92.90 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 95 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕನಿಷ್ಠ 13-14 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೇತನ ಬಟವಡೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಂಕಟ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ ಎಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು 2.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೀಸ್ಗೆ ವಹಿಸಿದೆ . ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1.50 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಹಜವಾಗಿ ವಾಕರಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವರದಿಗಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
