ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಪುನರ್ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ!
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಇಂದಿರಾ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 4:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಲುಪುವ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಏಕೈಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲು ಈಗಿರುವ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಗುಣಮಟ್ಟ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ: ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇ - ವೋಚರ್ ಮಾದರಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇ - ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇ - ವೋಚರ್ ಮಾದರಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇ - ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಭೌತಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸಾರಿಗೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸರಕುಗಳು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಇಂದಿರಾ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಿಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆ, ಖರೀದಿಯ ವಿಧಾನ, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕ್ರಮಗಳು, ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
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