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ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರೋಪಿಯ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ 1.09 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ: ಏಳು ದರೋಡೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಈ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಳು ದರೋಡೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಏಳು ದರೋಡೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 8:36 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಆರೋಪಿಯ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅಪಹರಿಸಿ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಾದನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಪರಿಚಿತ ಏಳು ಮಂದಿ ದರೋಡೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜು.15ರ ರಾತ್ರಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ಮೂವರು ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ. ಬಂದ ಲಾಭದ ಹಣವನ್ನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಮಾತುಕತೆಯಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಫರ್ವೇಜ್, ಅಲಿಂ ಹಾಗೂ ಜಿಪ್ಸನ್ ಎಂಬುವರು ಜು.13ರಂದು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ನನ್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಭಾಗವಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಜು.15ರಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 74 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ. ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಟ್ಟು ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕುದುರೆಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ, ತೋಟದಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 74 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ಹಣವಿದೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದ. ಪತ್ನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಇದರಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಜೂ.16ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶಿವಶಂಕರ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ 74 ಲಕ್ಷ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

RICE PULLING ACCUSED
RS 1CRORE ROBBED
BENGALURU
ಏಳು ದರೋಡೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
CASE REGISTERED AGAINST 7 ROBBERS

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