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ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಾರದ ಭತ್ತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಬಲು ದುಬಾರಿ; 'ಭತ್ತದ ಕಣಜ' ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ನೂರರ ಗಡಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು!

ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

RICE PRICES ARE RISING IN DAVANAGERE DUE TO SHORTAGE OF PADDY PRODUCTION
ಅಕ್ಕಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 12:51 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಎಂದೇ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೆಲೆ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಲಿದೆ.‌ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬೆಲೆಯಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ 100 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಳಸುವ ಸೋನಾಮಸೂರಿ, ರಾ ರೈಸ್ ದರ ಸಹ ನೂರರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಡಲ್ ಇದ್ದು, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 5,500 ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಇದೀಗ 6,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದರ ಏರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದಂಗಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು: ಹೌದು, ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯ ದರ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಯವರು ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಗಟು ದರಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂ. ಏರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಕೆಜಿಗೆ 85 - 90 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆರ್​ಎನ್​ಆರ್​ ಹಾಗೂ ರಾ ರೈಸ್​ ಕೆಜಿಗೆ 70ರೂ., ಸ್ಟೀಮ್​ 60-64 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಟೀಮ್​ 75-80 ರೂ., ಸೋನಾಮಸೂರಿ 90-95 ರೂ, ಜೀರಾ ರೈಸ್ 95-100 ರೂ. ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರೈತರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಟನ್​ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಜಲಾಶಯದ ಕ್ರಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್​ ರಿಪೇರಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಕಾರಟಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇ‌ರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲೂ ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಬಾರಿ ಭತ್ತದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭತ್ತ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಆಮದು ದೂರದ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಜುಲೈ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭತ್ತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ. ಮಿಲ್​ಗಳಿಗೆ ಭತ್ತದ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಲು ಭತ್ತ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಭತ್ತದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು!: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬರ ಆವರಿಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂನ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಗೇಟ್​ಗಳ ದುರಸ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.‌ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ನೀರಿಲ್ಲದೇ - ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 20% ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಭತ್ತ ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಇನ್ನು ಯುಪಿ, ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರದಿಂದಲು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಮದು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿದಾರರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ದಾವಣಗೆರೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿದಾರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಗುಂಡಿ ಬಕ್ಕೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ, ಕುಷ್ಟಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಭತ್ತ ಬಂತು. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭತ್ತ ಸಾಗಟದ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಡವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 2200 ರೂ. ಇದ್ದ ಭತ್ತದ ದರ ಈಗ 3200 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭತ್ತದ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್​ಗೆ 1000-1500 ರೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ".

"ಇದೀಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ನವೆಂಬರ್ ​ -ಡಿಸೆಂಬರ್​ಗೆ ಹೊಸ ಭತ್ತ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ಭತ್ತದ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತ ರಫ್ತಾಯಿತು. ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಭತ್ತದ ದರ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಅಕ್ಕಿದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮಿಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 30-40 ಸಾವಿರ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಅದು 15-20 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 6,200 ದಿಂದ 6300 ರೂ., ಜೀರಾ ರೈಸ್ 6,500, ರಾರೈಸ್ 6,400 ರೂ ತನಕ ದರ ಇದೆ. ಸಗಟು ಅಕ್ಕಿ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 60-65 ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ 90-100 ರೂಪಾಯಿ, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 7,000 ದಿಂದ 7,000 ರೂ ತನಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯುಪಿ, ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ: ಚೌಕಿಪೇಟೆ ಅಕ್ಕಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ವಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭತ್ತ ರಫ್ತಾಗಿದೆ. ಮಿಲ್​ಗಳಿಗೆ ಭತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನೂ ಕೂಡ ಅಭಾವ ಆಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 44-45ರೂ. ಅಕ್ಕಿ ದರ (ಕೆಜಿಗೆ) ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 63-64 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿಯ ದರ (ಸಗಟು) ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಅಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಕೆಜಿಗೆ 85-90 ರೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಹಾಗು ರಾ ರೈಸ್​ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 70 ರೂ, ಸ್ಟೀಮ್ 60-64 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಭತ್ತ 36-38 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಆಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭತ್ತ ಹೋಗಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಫ್ತಾಗಲಿದೆ. ಬಿಹಾರ್, ಯುಪಿ, ಒಡಿಶಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾಟಿಯಾಗಿದೆ: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೊಳೆನಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡ್ಯಾಂ ತುಂಬಿ ನೀರು ಹೊರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಳ ಹರಿವು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಲದ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲೇ ರೈತರು ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭತ್ತದ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.‌ ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 17.4 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಉಳಿಯಲಿದೆ".

"ಈ ಬಾರಿ ಶೇ20 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭತ್ತವನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.‌ 1 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ‌. ಅ ಕಾರಣ ಭತ್ತದ ದರ 3000-4000 ದರ ಆಗಿದೆ. ಭತ್ತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏಕಾಏಕಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಕುಸಿದು ಬೇಸತ್ತ ರೈತ: ರಸ್ತೆಬದಿ ಟೊಮೆಟೋ ಸುರಿದು ಆಕ್ರೋಶ

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