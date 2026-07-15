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ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆರ್​​ಎಫ್​ಐಡಿ ಟ್ಯಾಗ್; ಬಾಲವಿಕಾಸ ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಯೋಗ

ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಮಾಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ.

RFID for students safety
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆರ್​ಎಫ್​ಐಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 8:09 PM IST

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ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭದ್ರತೆಯ ಕಡೆಯೂ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಣಿ ಪೆರಾಜೆಯ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರ್‌ಎಫ್ ಐಡಿ RFID (Radio Frequency Identification) ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ, ಹೊರಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

RFID tag in Balvikas school for students safety
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಎಫ್​ಐಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ: ಮಾಣಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ RFID ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಹೊರಬರುವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಾಲೆಯ ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಯಣಿಸುವ ಶಾಲಾ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಏರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಾಗ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ RFID ರೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಯಾವ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

RFID tag in Balvikas school for students safety
ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಫ್​ಐಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬಸ್​ನ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಬಸ್ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ: ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಲನವಲನದ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ..

  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್
  • ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ.
  • ಶಾಲಾವರಣದಿಂದ ಬಸ್ ಹೊರಟಾಗಲೂ ಮನೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದಾಗ ಮನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ
  • ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್​ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ

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TAGGED:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ
DAKSHINA KANNADA
ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ
ಬಾಲವಿಕಾಸ ಶಾಲೆ
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