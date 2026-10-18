ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಸರಾ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 18, 2026 at 10:50 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬಂದು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡಿನ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅ.8ರಂದು ಬಲೂನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಮಲಗಿದ್ದರು.
ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅ.9ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.30 ರಿಂದ 5.30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ 9 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ, ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ @ ಗರಡಿ ಎಂಬುವನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಭೌತಿಕ, ಜೈವಿಕ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳನ್ನು ಸೋಕೋ ತಂಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತ್ರತವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಯು ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
1ನೇ ಶೀಘ್ರಗತಿ (ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಜಯಂತಿ ಅವರು, ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 1,00,000 ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 13.50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ಆರ್.ಎನ್. ಬಿಂದುಮಣಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಂದರ್ರಾಜ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಿತು. ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸಿಪಿಗಳಾದ ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ರವಿಪ್ರಸಾದ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ಕೆ.ಟಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಥಾಮಸ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ರಾದ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ. ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್, ಸ್ವರ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದರು.
ಹಾಗೆಯೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ಎನ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಎಲ್. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ಜೈಕೀರ್ತಿ, ನಟರಾಜು, ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಎಎಸ್ಐ ಡಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಹೆಡ್ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗಳಾದ ಆರ್.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ, ವಸಂತ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಗೋಪಾಲ್, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿರಂಜನ್, ಕುಮಾರ್, ಶಶಿಧರ್ಆರಾಧ್ಯ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಕುಮಾರ್ ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾದ ಪ್ರವೀಣ್, ನಂದೀಶ್, ಮಹಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಸುನೀಲ್, ಮಹೇಶ್, ಉಮೇಶ್, ದೇವರಾಜು, ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ನಂದೀಶ್, ವಿನೋದ್ ರಾಥೋಡ್, ಕಿರಣ್ ರಾಥೋಡ್, ಚೇತನ್, ಶಿವರಾಜಪ್ಪ, ಗಂಗಾಧರ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಂಜು, ಸಂದೇಶ್ ಕುರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರುಗಳಾದ ದಿನೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್, ನೀಲಕಂಠರಾವ್, ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಸೋಕೋ ತಂಡದ ಪಲ್ಲವಿ, ಮನು ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಬಲೂನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ