ತಪ್ಪು, ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಬ್ಬಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ 2025ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಂಬಂಧ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ 2025ನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ಗೊಂದಲ, ದುರುಪಯೋಗದ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ 2025 ಕರಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚಿನ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ, ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಮಸೂದೆ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರಡು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೇಬಲಿಂಗ್ನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಸೇವಾದರರು, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಶಾಸನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಬಲಿಂಗ್, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಮುಕ್ತ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಹಾವಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಕರಡು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಕರಡು ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳು, ವಿಡಂಬನೆ, ಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಡಂಬನೆ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ, ಆತನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಮುಂಚೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನಿಗಾವಣೆಗೆ ಘಟಕ ರಚನೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕ ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವ, ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ: ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟನ್ನೇ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷ ವಕೀಲನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು.
ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನನಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಜಾಮೀನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಸ್ಪಿಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಣೆಗಾರರು: ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಆದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಉಪಬಂಧಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಯಾರೇ ನಿರ್ದೇಶಕನ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸಂವಹನ ಸಾಧನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
