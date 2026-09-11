20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ – ಮಗಳ ಸಮಾಗಮ: 105ರ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಡು – ಬೆಟ್ಟ – ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಬಂದ 85ರ ಪುತ್ರಿ!
ಗುಡ್ಡ - ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ 85ರ ಪುತ್ರಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ 105ರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 3:30 PM IST
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ತಾಯಿಗೆ 105 ವರ್ಷ, ಪುತ್ರಿಗೆ 85 ವರ್ಷ. ವೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಶತಾಯುಷಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ 85 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿಯ ಆಸೆಗೆ ವಯಸ್ಸಷ್ಟೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ದುರ್ಗಮ ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟ–ಗುಡ್ಡ, ಕಲ್ಲು–ಬಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ದಾರಿಯೂ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿ – ಮಗಳು ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಾದ ಅಪರೂಪದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲವಂತಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಊರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 105 ವರ್ಷದ ಸೀತಮ್ಮ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 11 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಸೀತಮ್ಮ ಅವರ ಮೊದಲ ಪುತ್ರಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ 85 ವರ್ಷ. ಅವರು ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಫಗರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಗಮ ದಾರಿ; ದೂರವಾದ ತಾಯಿ – ಮಗಳು: ಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀತಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಾಗಬೇಕು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ–ಗುಡ್ಡ, ಕಲ್ಲು–ಬಂಡೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ದುರ್ಗಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಮಕ್ಕಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ, ಇಳಿದು, ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ತಲುಪುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸತೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹಕರಿಸದ ಕಾರಣ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮಕ್ಕಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ವಿರಾಮ ಬಂತು.
ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಆಗಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 85ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ತಾಯಿ–ಮಗಳ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಧಾರ: ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಅವರನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸುಶೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜೀಪು ಸಾಗಬಹುದಾದಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದ ಬಳಿಕ ವಾಹನ ನಿಂತಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಕಲ್ಲು – ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು, ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ತವಕ ಸುಶೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಉಂಬುರು ಕಚ್ಚಿದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಹೆಜ್ಜೆ: ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಬುರು (ಜಿಗಣೆ) ಹುಳು ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಹೀರಿತು. ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಲಿನ ನೋವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸೀತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾವನೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯತೊಡಗಿತು.
ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ: ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ 85 ವರ್ಷದ ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಜಿನುಗಿತು. ಬಹುಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೊರೆತ ಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು.
105ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೀತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳು ಮಸುಕಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ತಾಯಿ – ಮಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಆ ಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ, ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೂರದ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಈ ಭೇಟಿ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿಯಿತು.
ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಳೆದ ದಿನ: ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಆ ದಿನವಿಡೀ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದರು. ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಗಿಯುತ್ತಾ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುಶೀಲಾ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ತಾಯಿ – ಮಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಳೆದ ಆ ದಿನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು.
ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು: ''ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು'' ಎಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಕೇಶವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಈ ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ತಾಯಿ–ಮಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಮ ದಾರಿ ಯಾವುದೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ 85 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿಯ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅಜ್ಜಿಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅಪರೂಪದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
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