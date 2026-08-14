ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕಾಯಿಸದೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಪಾವತಿಸಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
Published : August 14, 2026 at 9:37 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ಟ್ರಾಪ್) ವೇಳೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಲು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಜಿ. ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಕಾನೂನಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಆತನದೇ ಕಷ್ಟದ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುವುದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಸಿದ ದೂರುದಾರನೇ ಕೊನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಬಾರದು. ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಡಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ 4 ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನಗದು, ವಾಹನಗಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಾಂಡ್ ಪಡೆದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ವಿಭಾಗದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೆ. ಮಧುಸೂದನ ಎಂಬುವರು ಅರ್ಜಿದಾರ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 80,000 ರೂ. ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಂಚ ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಬಿಐ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
2022ರ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನ ಅವರು 80,000 ರೂ. ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಈ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಷ್ಟದ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ತಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಬಿಐ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸಿಬಿಐ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಟ್ರಾಪ್ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾವಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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