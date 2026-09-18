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ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೌಕೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ: ಸೆ.19 ರಂದು ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಪಣಜಿಯ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಪುಲೆ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇಗದ ಗಸ್ತು ನೌಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು.

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ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೌಕೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 8:00 PM IST

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ಕಾರವಾರ: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್​ ಗಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕಾವಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ನೌಕೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ನಾಳೆ ಸೆ.19 ರಂದು ಸಂಜೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೆಲೆಗೆ ಸರಿಯಲಿದೆ.

2006 ರಿಂದ 2026ರ ವರಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ 235 ನೌಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಿಸಿತ್ತು. ‘ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು’ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇಗದ ಗಸ್ತು ನೌಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. 2017 ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಮುಳುಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ , ಕೋಸ್ಟ್​ಗಾರ್ಡ್​ ನೌಕೆಯಾಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಪುಲೆ ತಕ್ಷಣ ಧಾವಿಸಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಆಂಡ್ರೋತ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ನೌಕೆ ‘MSV ಸುಮಿತ್ರಾ’ದ ಎಲ್ಲ 8 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು‌ .2018 ರಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ, 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆ ‘MSV ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ಟಾರ್’ಗೆ ತುರ್ತು ನೆರವು ನೀಡಿತು. ಹಾನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೌಕೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿತು. ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ನೌಕೆ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು‌.

ಇತಿಹಾಸ: ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಪಣಜಿಯ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಪುಲೆ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇಗದ ಗಸ್ತು ನೌಕೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. 2002ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಈ ನೌಕೆ 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2006 ಜಲಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಆಯಿತು. 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2006 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿತು.

ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್​ಗಾರ್ಡ್​ನ ನೌಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ನೌಕೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 259 ಟನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ನೌಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು‌. 48 ಮೀಟರ್ (157 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು) ಉದ್ದದ ಈ ನೌಕೆ, 35 ನಾಟ್ಸ್ (3 MTU 4000) ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು‌ ಮತ್ತು ವಾಟರ್-ಜೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು‌.

6 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 36 ನಾವಿಕರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೆ.19 ರಂದು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಹೆಸರಿನ ನೌಕೆ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದೆ.

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TAGGED:

INDIAN COAST GUARD
SHIP SAVITRIBAI PHULE
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