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ನೌಕರರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ 2,81,887 ಹಣವನ್ನು ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

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ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 1:58 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ 2,81,887 ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಬೆಸ್ಕಾಂ)ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಸ್ಕಾಂನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸಿ-1 ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್) ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಬಸವನಗುಡಿಯ ದೊಡ್ಡಮಾವಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​​​ನ ವಿವಿಧ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರರಿಂದ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ, ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವ ನೌಕರರಿಂದ ಹಾಗೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ನೌಕರನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ವೇಳೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ನೌಕರನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಾಡಿದ ಹಣ ವಸು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಿಂಧುವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ 2,81,887 ಹಣವನ್ನು ಶೇ. 6ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು 1987ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದ್ದರು. ನಂತರ 1991ರಲ್ಲಿ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು, ಆ ಬಳಿಕ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ/ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ವೇಳೆ) ಅವರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು 2022ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ 2,81,887 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, "ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

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TAGGED:

HIGH COURT
BENGALURU
ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗದು
ಸೇವಾವವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ
RETIREMENT BENEFITS CANT DEDUCTED

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