ETV Bharat / state

ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿ: 83ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ

ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಅವರು 83ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

retired-teacher-k-narayana-is-giving-information-about-scholarships-to-students
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 1:37 PM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : 60 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊಟಕು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತನ್ನ 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊಟಕಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನದ ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆ -ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್​: ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಅವರು, 'ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಎಂಬತ್ತಮೂರು ವರ್ಷ. ನಾನೀಗ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಜಯಕರ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ: ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರು. ತಂದೆಯು ಅವರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪುನಃ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಿಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

retired-teacher-k-narayana-is-giving-information-about-scholarships-to-students
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್​ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಎಂಎ, ಹಿಂದಿ ಎಂಎ, ಬಿಇಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್​​ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್​ಮಾಸ್ಟರ್​ ಆದರು. ನಂತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಇವರ ಸೇವೆ: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು 2001ರಲ್ಲಿ ವಾಮದಪದವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗಲೂ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, BEd ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಐಟಿಐಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

retired-teacher-k-narayana-is-giving-information-about-scholarships-to-students
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ (ETV Bharat)

ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ , ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಡಾ. ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ - ಪಿ. ಸತೀಶ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಜಯಕರ ಭಂಡಾರಿ ಎಂ ಅವರು, 'ನಾನು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.

retired-teacher-k-narayana-is-giving-information-about-scholarships-to-students
83ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ: 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೆನ್ಸನ್ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಡಾ. ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ - ಪಿ. ಸತೀಶ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಕಾವ್ಯಾ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿನಯಾ ಮನದಾಳ ಹೀಗಿದೆ: 'ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್​ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಧ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ : ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೆನ್ಸನ್ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

retired-teacher-k-narayana
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ (ETV Bharat)

83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದು, ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ 25 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿದ್ದರೆ ಬಸ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೊ ಬಡಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

retired-teacher-k-narayana-is-giving-information-about-scholarships-to-students
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಟಿಬಿಗೆ WHOದಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ರಿಸರ್ಚ್​ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮಾನ್ಯತೆ

Last Updated : October 16, 2025 at 2:23 PM IST

TAGGED:

RETIRED TEACHER K NARAYANA
SCHOLARSHIP
ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್
DAKSHINA KANNADA
SCHOLARSHIP INFORMATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

LICಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಯಾರು ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಹತೆ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.