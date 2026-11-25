ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಐಎಫ್ಎಸ್, ಚಿಕ್ಕವ ಎಂಜಿನಿಯರ್: 77ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ತಂದೆಯ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಇದು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನ ಯಶೋಗಾಥೆ
Belagavi Farmer Revolution: ಮಿಶ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 3:11 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಐಎಫ್ಎಸ್(ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ) ಅಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕವ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ತಾವು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, 77ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ದುಡಿಯುವ ಹಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಚಿನ್ನದ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಹೊಳಿಯಾಚಿ ಅವರೇ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಹಿರಿಯ ರೈತ. ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಹೂಕೋಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ನುಗ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಶ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಕೃಷಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಮೊದಲು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆದು ಇತರ ರೈತರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಐಎಫ್ಎಸ್, ಚಿಕ್ಕವ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಯಸ್ಸು ಇದು. ಆದರೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ದಿನಚರಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗಮನಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಇವರ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಮಗ ಸಂತೋಷ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವುದೇ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪತ್ನಿ ಶಾಂತಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಸದ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು 3 ಎಕರೆ, ಹೂಕೋಸು 1.5 ಎಕರೆ, ಟೊಮೆಟೊ 1.5 ಎಕರೆ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ನರ್ಸರಿ, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಯನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವು, ಅವಕ್ಯಾಡೊ, ಆಪಲ್ ಬೋರ್, ಸೇಬು, ಬಿಳಿ ನೇರಳೆ, ಬಾಳೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರ್ಯೂಟ್, ಚಿಕ್ಕು, ಸೀತಾಫಲ, ಪೇರು, ರಾಮಫಲ, ಸ್ಟ್ರಾಬರಿ, ಲಿಂಬೆ, ತೆಂಗು ಸೇರಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಹೂಕೋಸು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಇಡೀ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟರ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, 24/7 ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ 8 ಜನರು ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದ ಮೇಲಿನ ಇವರ ನಿಷ್ಠೆ ಸುತ್ತಲಿನ ರೈತರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಳಿಯಾಚಿ, ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಭೂಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಜುಕಿನಿ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿದೇಶಿ (ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್) ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕರಿಬೇವು, ನವಲಕೋಲು, ಹೂಕೋಸು, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇರಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಹದ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಕರಿಬೇವು ಕ್ರಾಂತಿ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವೂ ಬೆಳೆಯೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಜವಾರಿ ತಳಿಯ ಕರಿಬೇವು ಬೀಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. 3 ಎಕರೆಗೆ 60 ಕೆ.ಜಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೇವು. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ, 15 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1 ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ದರದಲ್ಲಿ ಏಳಿರಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 10 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 40 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ, ಗೋಕಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಹೋಗಿ 2.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 3 ಎಕರೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಳಿಯಾಚಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಂಬಿದರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ: ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 10, 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಬದಲು, ಊರಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಮೈಮುರಿದು ದುಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬದಲು, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಕಾಯಕ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಳಿಯಾಚಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು.
ತೋಟವನ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ರೈತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಳಿಯಾಚಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಹು ಬೆಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ: ಜೊತೆಗೆ, ರೈತರು ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೂರಬಾರದು. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಲ್ಲ. ರೋಗ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರಿಬೇವಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನುಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ನೀಡಿ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಳಿಯಾಚಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜೀವಂತ ಬೇಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ 2 ಸಾವಿರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರ್ಯೂಟ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಜೋತು ಬೀಳದೇ, ಇವರ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಕೃಷಿ ಇತರೆ ರೈತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಂತೋಷ ಹೊಳಿಯಾಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಹಾದಿಯೇ ಸರಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೂ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಹಣ್ಣು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದರು.
ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಳಿಯಾಚಿ ಗುರುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ, ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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