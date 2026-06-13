ಉಚಿತ ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ, 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 42 ಯುವಕರು ಸೇನೆಗೆ ಭರ್ತಿ: ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ!
ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಮಿತ್ ರಾಜು ಬಿರ್ಜೆ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆದು, ಯುವಕರನ್ನು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 13, 2026 at 9:37 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಇವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗಡಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಸದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 42 ಮಂದಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ತಮ್ಮದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಅಳೆಯುವ ಕಾಲ ಇದು. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಸೇರಿ ಏನೇ ಕಲಿಸಿದರೂ ಹಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಮಿತ್ ರಾಜು ಬಿರ್ಜೆ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಸೇವೆಯನ್ನೇ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಆರ್ಮಿ ಸೇರಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಅಮಿತ್ ಬಿರ್ಜೆ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇನೆ ಸೇರಲು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ 38 ಯುವಕರು, 4 ಯುವತಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 196 ತರುಣ, ತರುಣಿಯರು ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ತಮ್ಮೂರು ಖಾದರವಾಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾದರವಾಡಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ, ಪೀರನವಾಡಿ ಕೆಎಲ್ಎಸ್ ಮೈದಾನ, ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ, ಖಾದರವಾಡಿ ಗುಡ್ಡ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30-8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30-6.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೇನೆ ಸೇರಿರುವ 42 ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು: ಅಮಿತ್ ಬಿರ್ಜೆ ಅವರನ್ನು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ನಾನು 2023 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದೆ. ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೆಲ ಹುಡುಗರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೇನಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಇಬ್ಬರು ಭರ್ತಿ ಆದರು. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗೆ ನಾಲ್ವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 42 ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 192 ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವ ಬಡವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್, ವ್ಯಾಯಾಮ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಭರ್ತಿ ಆಗುವಂತೆ ಹುರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅನೇಕರು ಈಗ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವವರು ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬರಲು ಆಗದೇ ಇರುವವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಮಿರ್ಜೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ: ನಾನು ಮದ್ರಾದ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ದೇಶಸೇವೆ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮನೆಯವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್ ಬಿರ್ಜೆ.
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸೇನೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಅಭಿಲಾಷ ಅಸೂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲು ನಾನು ಆರ್ಮಿ ಸೇರಲು ಸ್ವಂತ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಮಿತ್ ಬಿರ್ಜೆ ಸರ್ ಕಡೆ ಬಂದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದವು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ 13 ಮಂದಿ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಓರ್ವ ಗುರು ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಗುರು. ತರಬೇತಿಗೆ ಬರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಮಿ ಸೇರಿದ ನಂತರವೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿರ್ಜೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ದೇವರು: ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಆಸೆ. ಅಮಿತ್ ಬಿರ್ಜೆ ಸರ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಆ ಆಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹುರುದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇವರು ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಹಿಂಗ್ಲಜ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಯುವತಿ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಕಪಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಮಿತ್ ಬಿರ್ಜೆ ಸರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾನು ಆರ್ಮಿ ಭರ್ತಿ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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