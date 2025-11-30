ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬ್ಯಾರಲ್ ​ಗನ್​ನಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಬ್ಯಾರಲ್ ​ಗನ್​ನಿಂದ ತಾನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE RETIRED DYSP SHOOTS HIMSELF ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬ್ಯಾರಲ್ ​ಗನ್​ನಿಂದ ಶೂಟ್
ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 9:55 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿವೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾರಲ್ ​ಗನ್​ನಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜರುಗಿದೆ.‌ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಚ್ ವೈ ತುರಾಯ್ (70) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಚ್ ವೈ ತುರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ‌ ಹಿಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ನಡುವೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು. ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಪುತ್ರ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಳಗಿನ ರೂಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್​ನಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಕೋ ತಂಡ ಮನೆಯ ಹಾಗೂ ಮೃತದೇಹದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್​ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ‌ಅವರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಮೂಲತಃ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಆಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಪಿರಿಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 2014 ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸಿಆರ್​ಸಿ ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

