ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ದಂಡೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ತಡೆಗೋಡೆ: ಸಪ್ತನದಿಗಳು ಹರಿಯುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ
ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತತ 15 ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ.
Published : July 15, 2026 at 8:36 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಪ್ತನದಿಗಳು ಹರಿಯುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿ, ಬೊಬ್ಬಿರಿದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತತ 15 ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುವು?, ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ?
ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ, ದೂಧಗಂಗಾ, ವೇದಗಂಗಾ ಹೀಗೆ ಏಳು ನದಿಗಳು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ. ಆದರೆ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಆದರೆ ಅವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು, ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಜೀವಹಾನಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತ್ತವೆ. 15 ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲೋಳ-ಯಡೂರ, ಕಾರದಗಾ-ಭೋಜ, ಮಲಿಕವಾಡ-ದತ್ತವಾಡ, ಭೋಜವಾಡಿ-ಕುನ್ನೂರ, ಅಕ್ಕೋಳ-ಸಿದ್ನಾಳ, ಜತ್ರಾಟ-ಭಿವಶಿ, ಯಕ್ಸಂಬಾ-ದಾನವಾಡ, ಸದಲಗಾ-ಬೋರಗಾಂವ, ಮಾಂಜರಿ-ಬಾರವಾಡ, ಉಗಾರ ಕೆಎಚ್-ಕುಡಚಿ, ಚಿಂಚಲಿ-ಕುಡಚಿ, ಉಗಾರ ಕೆಎಚ್-ಉಗಾರ ಬಿಕೆ, ರಾಯಬಾಗ-ಚಿಂಚಲಿ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಈ ಸೇತುವೆಗಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಿಷವಾಡಗಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 60 ಕೋಟಿಯಿಂದ 99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕುಡಚಿ-ಉಗಾರ ಕೆಎಚ್ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಗೋಕಾಕಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದು ತಡೆಯಲು ಬೇಕಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಡೆಗೋಡೆ: ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾದಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಕಷ್ಟ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಓಣಿ, ಬೋಜಗರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ದನದಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜತ್-ಜಂಬೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 31ರಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 40 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದರೆ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೋಕಾಕ್ ಜನರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಗೋಕಾಕ ನಗರದಿಂದ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ, ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಜಲಪಾತ, ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯ ತಲುಪಲು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕೋಳಿ ಸೇತುವೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ 20 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಳಿ ಸೇತುವೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ, ಅಗಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲಾದರೂ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದೇ ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಖಾನಾಪುರ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ?: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಗಾಳಿ, ಶಿರೋಲಿ, ಕಣಕುಂಬಿ, ಜಾಂಬೋಟಿ, ಭೀಮಗಡ, ಲೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಗುಂಜಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ, ಮಹದಾಯಿ, ಪಾಂಡರಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳು ಉಕ್ಕಿದ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಗಾಂವ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ, ಪಾಲಿ-ಮೆಂಡಿಲ್, ನೇರಸಾ-ಗವ್ವಾಳಿ, ಅಮಗಾಂವ-ಚಿಕಲೆ, ಸಾತನಾಳಿ-ಮಾಚಾಳಿ-ಮಾಂಜಪಪೈ, ಚಿಕ್ಕಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ-ಚಿಕ್ಕಮುನವಳ್ಳಿ, ಅಸೋಗಾ-ಭೋಸಗಾಳಿ, ಮೋದೆಕೊಪ್ಪ-ಕೌಲಾಪುರವಾಡಾ ಚಿಕಲೆ-ಘೋಸೆ, ಮಳವ-ಅಂಬೋಳಿ-ನೀಲಾವಡೆ, ಖಾನಾಪುರ-ಕುಪ್ಪಟಗಿರಿ, ಕರಂಬಳ-ಜಳಗಾ-ಚಾಪಗಾಂವ, ಕರಂಜಾಳ-ಹಲಸಾಲ, ತೋರಾಳಿ-ಅಮಟೆ, ಸಿಂಧನೂರು-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏಳೆಂಟು ಕಿ.ಮೀ. ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ-ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಚೋರ್ಲಾ ಘಾಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕುಸಮಳಿ ಸೇತುವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರವೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಳೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮಗಾಂವ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 2019ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಮಾರಡಗಿ, ಗೊಣ್ಣಾಗರ ಹಾಗೂ ಹುಲಿಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೂಡ ನೆರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 126 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನದಿದಂಡೆ ಮೇಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 9.5 ಕಿ.ಮೀ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ರೈತರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಸೇತುವೆ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾದರೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮುನವಳ್ಳಿ ಸಂಕರ್ಪ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ.
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ: ಪ್ರತಿ ಸಲ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಸಾಕು
ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏಳುಕೊಳ್ಳಗಳಿಂದ ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಬರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಿಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಠ ಗಲ್ಲಿ, ನದಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಠವೂ ಕೂಡ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿಯಿಂದ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಂಕೇಶ್ವರ-ನಾಂಗನೂರು ಮತ್ತು ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಅರಳಗುಂಡಿ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಾಂಗನೂರು ಮತ್ತು ಅರಳಗುಂಡಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಲಕರ್ಣಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ಉಕ್ಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆನಂದ ನಗರ, ಸಾಯಿ ನಗರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದೇರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಏಕರೆ ಜಮೀನು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಅನಗೋಳ, ವಡಗಾವಿ, ಉದ್ಯಮಭಾಗ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ನಗರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇದೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೂಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಎದ್ದು ರೋಗರುಜಿನಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಕುಸಮಳಿ ಸೇತುವೆ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 11 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಬಲದಂಡೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ. ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ, ಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಗರದ ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ನೀರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಣಗಿರುವ, ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆಯೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
"ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ, ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಅದೇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು" ಎಂದು ರೈತ ರಾಜು ಮರವೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು: "ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಂ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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