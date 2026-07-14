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ಆಟ ಆಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವುದು ಅಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 7:29 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವುದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಆಟದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರುಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಗೀತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಹೇಮಂತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಎಸ್ಟೀಮ್ ಗಾರ್ಡೇನಿಯಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಾಟೆ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.

ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವುದು ಅಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ. ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆದು, ಯಾವ ಆಟಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹೂ ಕುಂಡಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರೀಡಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಟದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮೊಳೆ ಮುರಿತ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಾರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2012ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು, ಸಂಗೀತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಟೆರೇಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ನಡುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜಾರುವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೂಳೆಮುರಿತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. 2012ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಪದೇ ಪದೇ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸಂಘ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿ, ಸಂಘದ ಈ ಕ್ರಮ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ದಂಪತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಷೇಧ ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು 1,00,000 ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.

2021ರಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ನಂತರ ದಂಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

HIGH COURT
BENGALURU
APARTMENT ASSOCIATION RULES
NO RESTRICTION FOR GAMES
FUNDAMENTAL RIGHTS OF CHILDREN

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