ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ: ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ, ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ: ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಮತದಾರರು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್..!
Published : October 17, 2025 at 12:28 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿಯಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಮತದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಎಲ್ಎ, ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ವೇಳೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 16 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ, ಗೋವಾ ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅ. 19ರಂದು ಮತದಾನ ದಿನವೇ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ: ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿರುವ ಆಯಾ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗೋವಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಡ್ಜ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮತದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ, ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹುಸಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಮೋಜು - ಮಸ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಹಾಂತೇಶ ವಕ್ಕುಂದ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಿದೆ. ಮುರಗೋಡ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಸೇರಬಾರದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಮತದಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಂಪಿ, ಎಂಎಲ್ಎ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಪ್ರವಾಸ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಇರೋಣ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
