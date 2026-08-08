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'ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಟಾವೋ, ತಾಂಡಾ ಬಚಾವೋ‌': ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ; ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ₹11 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನ, ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯೋಣ, ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಎಂದು ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ.

Resolution to ban dowry and fine for violating the rules, a bold decision by the Banjara community of Belagavi
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 4:01 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು. ನಿತ್ಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವರನ ಕಡೆಯವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ವಧುವಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪಡುವ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಸಾಲ-ಸೂಲ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ, ಬಂಗಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ನೀಡುವ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ ಅಂತಾ ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ 35 ತಾಂಡಾಗಳ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು, ಇದೇ ಜುಲೈ 30ರಂದು ಯರಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ 'ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ' ಠರಾವ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಯಾರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬಾರದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಆಡಂಬರದ ಮದುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡಿಜೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Resolution to ban dowry and fine for violating the rules, a bold decision by the Banjara community of Belagavi
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ (ETV Bharat)

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮುಖಂಡರು, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟರು.

ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ.‌‌ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೋಡದೆ ಮನೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತಾ ಗೌರವಿಸೋಣ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಮನೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನ, ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯೋಣ, ಮಾನವೀಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಎಂದು ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

Resolution to ban dowry and fine for violating the rules, a bold decision by the Banjara community of Belagavi
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧನೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾನುಸಾದ ಮಹಾರಾಜ, ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ, ನೀಲಾಸಾದ ಮಹಾರಾಜ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಜಗದಂಬಾ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಅವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸ್ ಆದಂತೆ, 'ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ' ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಪ್ಪ ರಾಥೋಡ್, ''ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗನ್ನು ಬೇರುಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮದು ಬಡ, ಕೂಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮಿಕ ಸಮಾಜ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಲದಲ್ಲೆ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊರ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Resolution to ban dowry and fine for violating the rules, a bold decision by the Banjara community of Belagavi
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ (ETV Bharat)

''ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ನೀಡುವ ಒಂದೂವರೇ ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳಿಗೆ ತಾಳಿ, ಕಿವಿಯೊಲೆ, ಮೂಗುತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಡಿಜೆ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರು, ನಾಲ್ಕೈದು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದೇ ಸರಳವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎರಡು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಯಮದಂತೆ ನೆರವೇರಿವೆ'' ಎಂದು ಮಾನಪ್ಪ ರಾಥೋಡ್ ವಿವರಿಸಿದರು‌.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, ''35 ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಕರಪತ್ರ ಹಂಚಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕ, ಕಾರಬಾರಿ ಸೇರಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು'' ಎಂದರು.

Resolution to ban dowry and fine for violating the rules, a bold decision by the Banjara community of Belagavi
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ (ETV Bharat)

''ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಟಾವೋ, ತಾಂಡಾ ಬಚಾವೋ' ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರು 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನತಿ ಸೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಪಂದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಶೀಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದವರು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಸಂಬಂಧ ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಆಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಣಯ
ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜ
BANJARA COMMUNITY
RESOLUTION TO BAN DOWRY

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