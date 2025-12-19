ಹಾವೇರಿ: 30 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಿಗದ ಪಟ್ಟಾ: 80 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ
ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ವಂಚಿತ ಜನರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 19, 2025 at 6:09 PM IST
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಹಾವೇರಿ: ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಾ ಸಿಗದೇ ಈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೇ ಸೇರಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಸರ್ಕಾರ ತುಂಗಾಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಚೇರಿ, ಮತ್ತು ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಹ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ: ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಗಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿವೆ. ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ - ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡುವಂತೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಡಕುಟುಂಬಗಳು.
30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ: ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯ ನೀರು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾತ್ತದೆ. ಹಾವು ಚೇಳುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಜಂತುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭಯವಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಡಸು ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಡಸು ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು. ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆಗಳು ಬೀದಿದೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: "ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳದ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಗೋಮಾಳದ ಜಾಗವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಇನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಡಿಪೋ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಗೋಮಾಳ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರು. ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ" ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಆರ್.ಹೆಚ್. ಭಾಗವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
