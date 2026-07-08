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ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್​ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೋಚಕ ರಕ್ಷಣೆ

ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇಲಿ ದಾಟಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

MALLALLI WATERFALLS KODAGU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ RAIN
ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್​ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೋಚಕ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 1:00 PM IST

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ಕೊಡಗು: ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಬಿಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ (23), ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್(23) ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾದವರು. ಬೇಲಿ ದಾಟಿ ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಫಾಲ್ಸ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೀರಿನ‌ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಾಗದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

MALLALLI WATERFALLS
KODAGU
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
RAIN
STUDENTS RESCUE FROM WATERFALLS

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