ರೈಲು ಅಪಘಾತ ಗಾಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ
ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : September 30, 2026 at 8:05 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (NDRF)ಯ 10ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, TPL ಕೈಗಾ, ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ (Full Scale) ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ತಿರುಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಎರಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೋಗಿಗಳು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಧಿಡೀರ್ನೆ ಉರುಳಿದವು. ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯಭೀತರಾದರು. ಹಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ನೋವಿನ ಆಕ್ರಂದನ, ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವು–ನೋವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಧಾವಂತದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಬೋಗಿಯ ಕಿಟಕಿ ಸೀಳುವಿಕೆ, ಕೋಚ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಗಾಯಗೊಂಡವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 18 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಈ ಅಫಘಾತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ರೈಲ್ವೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು 350 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತರಹದ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ದುರಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮುಖ್ಯ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್-CRSE (ಕೋಚಿಂಗ್) ಬೇಲಾ ಮೀನಾ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ, ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕೆ.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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