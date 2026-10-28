ಮೈಸೂರು: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ
ಸ್ನೇಕ್ ಹುಕ್ ಬಳಸಿ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ನೇಕ್ ಶಿವು ಅವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 28, 2026 at 10:28 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಹಳೆ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಂಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ನೇಕ್ ಶಿವು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಶಿವು ಅವರು, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ (Russell's Viper) ಹಾವನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಹುಕ್ ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾವಿಗೆ 'ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ? ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಟಾಕ್ಸಿನ್ (Hemotoxin) ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಕಡಿದ ಭಾಗದ ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮವು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ 'ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವು' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಶಿವು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾವುಗಳ ಚಲನವಲನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಮಯ. ಈಗ ಹಾವುಗಳ ಮಿಲನದ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಚಲನವಲನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣ: ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ: ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳು ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವುಗಳಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇವು ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಶಿವು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತಿದ್ದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಗಿ ಬಿದ್ದು, ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಹೌಹಾರಿದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡದ ರೈತ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾವು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.